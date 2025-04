La rivoluzione silenziosa dei peptidi nella creme anti età

I peptidi sembrano essere diventati l'ingrediente protagonista di video su TikTok e recensioni degli utenti. Ma nel vocabolario della skincare, i peptidi non sono un termine di tendenza, ma un ingrediente chiave per la nostra pelle. Non fanno rumore come altri ingredienti più "noti" (se così vogliamo dire), ma lavorano silenziosamente per sostenere la pelle, giorno dopo giorno. Queste minuscole catene di aminoacidi si sono sempre rivelate fondamentali in qualsiasi routine di bellezza. Oggi la skincare è diventata più sostenibile, più consapevole, più legata alla performance piuttosto che all'effetto wow per i suoi packaging.

