La Festa della Birra slitta Stand aperti da domenica

domenica 27 aprile, il primo evento del suo genere nella località, che promette di conquistare tutti gli appassionati di musica, ballo e buona cucina. Sabato ci saranno i funerali di Papa Francesco e sono stati annullati tutti gli appuntamenti della giornata per il lutto nazionale. Così è anche per la Festa della Birra che salta sabato e inizierà domenica 27 proseguendo anche lunedì, martedì e mercoledì, fino a giovedì quando in piazza della Libertà inizierà la Sagra della Cantarella. domenica 27 dalle 16 sarà il turno del ballo di gruppo, organizzato dalla scuola di ballo country "Free to Dance". Un’occasione per tutti coloro che vorranno provare i passi di danza e vivere l’esperienza del ballo country, sia per i neofiti che per gli esperti. Ilrestodelcarlino.it - La Festa della Birra slitta. Stand aperti da domenica Leggi su Ilrestodelcarlino.it A Gatteo Mare cambio di programma per il primo ‘Gatteo Mare Country & Beer Festival’ in programma sabato 26 e27 aprile, il primo evento del suo genere nella località, che promette di conquistare tutti gli appassionati di musica, ballo e buona cucina. Sabato ci saranno i funerali di Papa Francesco e sono stati annullati tutti gli appuntamentigiornata per il lutto nazionale. Così è anche per lache salta sabato e inizierà27 proseguendo anche lunedì, martedì e mercoledì, fino a giovedì quando in piazzaLibertà inizierà la SagraCantarella.27 dalle 16 sarà il turno del ballo di gruppo, organizzato dalla scuola di ballo country "Free to Dance". Un’occasione per tutti coloro che vorranno provare i passi di danza e vivere l’esperienza del ballo country, sia per i neofiti che per gli esperti.

Cosa riportano altre fonti

