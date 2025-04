Perché la Festa della Liberazione si festeggia il 25 aprile

aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana Perché commemora la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, con la fine dell'occupazione nazista e la caduta del fascismo. La guerra non finì il 25 aprile 1945. Questo è un giorno simbolico, scelto Perché in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica da parte degli alleati e all'azione della Resistenza.Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione nazionale Alta Italia (Clnai), che coordinava i diversi gruppi della Resistenza nel Nord, deliberò infatti un ordine di insurrezione generale nei territori ancora schiacciati dall'occupazione. Gli occupanti avevano solo una scelta: "Arrendersi o perire", come da proclama lanciato alla radio.

Cosa riportano altre fonti

Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall’Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone). Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗davidemaggio.it

