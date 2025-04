L’album della resa dei tedeschi

Ilsecoloxix.it - L’album della resa dei tedeschi Leggi su Ilsecoloxix.it L’atto di capitolazione, con la bozza scritta a mano; la Luger di Meinhold consegnata al Cln e la festa di popolo in strada

Se ne parla anche su altri siti

(Adnkronos) – È uscito oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo album de i cani (minuscolo non è un errore), la band-non-band di Niccolò Contessa, a nove anni di distanza dal disco precedente. A sorpresa, senza annunci e di prima mattina. Si chiama 'post mortem', scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al […] 🔗periodicodaily.com

In arrivo il 9 maggio, ‘Heartbeat’ è il terzo album di Avawaves, il contemporaneo e virtuoso duo composto da Anna Phoebe e Aisling Brouwer, un incontro trasportante ed euforico tra violino, pianoforte e synth, una fusione di stili di composizione moderna, ambient ed elementi di elettronica in grado di esprimere al meglio le doti da sound designer della band. Tematicamente, ‘Heartbeat’ rappresenta forza, determinazione e il coraggio di andare avanti. 🔗lopinionista.it

A 50 anni dal debutto, Eugenio Finardi torna con un nuovo album di inediti dal titolo Tutto A 50 anni dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, il 9 maggio esce in digitale e il 16 maggio in cd e vinile Tutto, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. È attivo il pre-order. Tutto (distribuito da ADA Music Italy) arriva a 11 anni dall’ultimo album di inediti Fibrillante e a 3 anni dalla raccolta Euphonia Suite. 🔗.com

25 Aprile, l’album della resa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

25 Aprile, l’album della resa - L’atto di capitolazione, con la bozza scritta a mano; la Luger di Meinhold consegnata al Cln e la festa di popolo in strada ... 🔗ilsecoloxix.it

Mattarella e il partigiano di 103 anni, si rende omaggio a chi firmò la resa - Erano le 19.30 del 25 aprile 1945 quando a Villa Migone fu firmato l'atto di resa delle truppe tedesche ... trasformato in una divisione mista italo-tedesca con artiglieria da montagna per ... 🔗primocanale.it