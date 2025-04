Viabilità Roma Regione Lazio del del 25 04 2025 ore 07 25

Regione Lazio oggi venerdì 25 Aprile è l'ultimo giorno rendere omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro anticipata alle 5:45 l'apertura della Basilica per la grande affluenza dei Pellegrini I funerali si terranno domani sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato di San Pietro restano pertanto attive le disposizioni di sicurezza e Viabilità nell'area della Basilica con limitazioni al traffico in alcune strade tra cui Porta Angelica largo di Porta Cavalleggeri a Borgo Santo Spirito ha potenziato il trasporto pubblico con 17 linee bus tra cui la 23 da 32 da 40 il gruppo Ferrovie dello Stato italiane potenziato il servizio con un piano straordinario verso Roma nello specifico i treni alta velocità Intercity offrono nelle giornate del 25 del 26 di aprile circa 110000 posti al giorno il regionale mette a disposizione più collegamenti verso la stazione di Roma San Pietro da Roma Roma Ostiense Roma Tiburtina Roma Tuscolana e fiera di Roma con le linee ferroviarie fl1 fl3 fl5 predisposti i presidi straordinari Nelle stazioni di Termini Tiburtina Ostiense San Pietro Fiumicino Civitavecchia tramite la metropolitana poi le stazioni più vicine sono Cipro e Ottaviano della linea la prima dotata di ascensore la seconda di montascale tutti i dettagli sono come sempre consultabili sul nostro portale alla pagina dedicata Cambiamo argomento la circoLazione si presenta al momento priva di impedimenti sulla rete viaria regionale gli spostamenti sono minimi da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento o in servizio della Regione Lazio https://storage. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2025 ore 07:25 Leggi su Romadailynews.it Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaoggi venerdì 25 Aprile è l'ultimo giorno rendere omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro anticipata alle 5:45 l'apertura della Basilica per la grande affluenza dei Pellegrini I funerali si terranno domani sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato di San Pietro restano pertanto attive le disposizioni di sicurezza enell'area della Basilica con limitazioni al traffico in alcune strade tra cui Porta Angelica largo di Porta Cavalleggeri a Borgo Santo Spirito ha potenziato il trasporto pubblico con 17 linee bus tra cui la 23 da 32 da 40 il gruppo Ferrovie dello Stato italiane potenziato il servizio con un piano straordinario versonello specifico i treni alta velocità Intercity offrono nelle giornate del 25 del 26 di aprile circa 110000 posti al giorno il regionale mette a disposizione più collegamenti verso la stazione diSan Pietro daOstienseTiburtinaTuscolana e fiera dicon le linee ferroviarie fl1 fl3 fl5 predisposti i presidi straordinari Nelle stazioni di Termini Tiburtina Ostiense San Pietro Fiumicino Civitavecchia tramite la metropolitana poi le stazioni più vicine sono Cipro e Ottaviano della linea la prima dotata di ascensore la seconda di montascale tutti i dettagli sono come sempre consultabili sul nostro portale alla pagina dedicata Cambiamo argomento la circone si presenta al momento priva di impedimenti sulla rete viaria regionale gli spostamenti sono minimi da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento o in servizio dellahttps://storage.

