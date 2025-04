Chi è Luis Antonio Tagle il papabile filippino gli studi a Bologna la madre cinese e i dubbi sulla gestione a Caritas Internationalis

Luis Antonio Tagle, 67 anni, cardinale liberal di origini filippine. In quel frangente conclavario fu considerato però troppo. Ilmessaggero.it - Chi è Luis Antonio Tagle, il "papabile" filippino: gli studi a Bologna, la madre cinese e i dubbi sulla gestione a Caritas Internationalis Leggi su Ilmessaggero.it Già nel conclave del 2013 si parlava con insistenza di, 67 anni, cardinale liberal di origini filippine. In quel frangente conclavario fu considerato però troppo.

Sorridente , empatico , mediatico . Sessantotto anni ancora da compiere, il gesuita Luis Antonio Tagle è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere a papa Francesco . E con il defunto Pontefice condivide la vicinanza agli ultimi , agli emarginati , tanto da essere ormai comunemente definito ' il Bergoglio asiatico '. Lo testimonia il successo in rete dei suoi discorsi , come l'invettiva.

Testa a testa tra Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle. Secondo i bookmaker la sfida per diventare il prossimo Papa sarà tra il cardinale italiano, attuale segretario di Stato vaticano, con il 35% di possibilità di salire al soglio pontificio e quello filippino, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, con il 25% (SPECIALE ADDIO PAPA FRANCESCO). Per la prima volta si inserisce nell'inevitabile totoPapa anche l'intelligenza artificiale, che si affianca così alle le agenzie di scommesse ...

Viene "dai confini del mondo" come papa Francesco, non è troppo giovane e sarebbe la figura ideale per promuovere l'espansione della chiesa cattolica in Asia. Il nome di Luis Antonio Gokim Tagle, cardinale filippino, è tra i favoriti nel prossimo conclave che arriva dopo la morte di Bergoglio. Un...

