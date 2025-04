Ilrestodelcarlino.it - Il mare si inchina a Francesco. Suonano le sirene delle barche: "Era il paladino di noi pescatori"

Vadis Paesanti, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna, è stato a Roma. Era il 23 novembre del 2024, se lo ricorda bene. Tantiattorno a lui, il fazzoletto blu coloronde, sorrisi, le mani che si allungavano per toccarlo. Papasulla carrozzina, felice, attorno al lui quello che sentiva il suo popolo. "Siete custodi del, esempio di solidarietà e visione per il futuro. Cristo ha scelto al suo fianco un pescatore, tra tanti mestieri", le sue parole. Sembra non credere che quel Papa non ci sia più. E ilo saluteranno a modo loro, per un minuto domani suoneranno lenei porti. Il clamore, quasi un inno, di 1500dei porti di Goro, Gorino e Porto Garibaldi. "Per rendere omaggio alla sua memoria e al suo messaggio, domani alle 9,45, i pescherecci italiani suoneranno in contemporanea ledei pescherecci in tutti i porti del Paese".