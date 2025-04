25 aprile perché si festeggia la Liberazione

aprile in Italia si celebra la festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista, avvenuta nel 1945. In realtà, la fine della Seconda Guerra Mondiale nel nostro Paese venne formalizzata qualche giorno dopo, il 29 aprile, quando venne firmata la Resa di Caserta, il documento che attesta il termine della Campagna d’Italia dei tedeschi e la resa incondizionata dei soldati di Salò. Il documento acquisì efficacia il 2 maggio dello stesso anno. Tg24.sky.it - 25 aprile, perché si festeggia la Liberazione Leggi su Tg24.sky.it Il 25in Italia si celebra la festa delladal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista, avvenuta nel 1945. In realtà, la fine della Seconda Guerra Mondiale nel nostro Paese venne formalizzata qualche giorno dopo, il 29, quando venne firmata la Resa di Caserta, il documento che attesta il termine della Campagna d’Italia dei tedeschi e la resa incondizionata dei soldati di Salò. Il documento acquisì efficacia il 2 maggio dello stesso anno.

In occasione del 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione, sono previste le seguenti iniziative: il 25 aprile alle 10.30 è in programma la deposizione di corone al Sacello dei Caduti e sulle tombe delle Medaglie d’oro della Resistenza presso il Civico Cimitero. Alle 11.15 in Borgo XX... 🔗perugiatoday.it

La festività, istituita per decreto nel 1946, ricorda l'insurrezione di Milano che aprì la strada alla fine del regime nazifascista e all'occupazione militare 🔗wired.it

