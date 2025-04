MotoGP scatta il weekend di Jerez Bagnaia lancia la sfida nella tana dei Marquez

scatta ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera ci attende un weekend di capitale importanza per l’intera stagione con i padroni di casa (tra i quali, giova ricordarlo, non vedremo in azione il campione del mondo in carica Jorge Martin) che proveranno a fare la voce grossa.Il venerdì sulla pista andalusa per la classe regina prenderà il via alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere con i primi 45 minuti di lavoro, mentre a partire dalla ore 15.00 scatteranno le pre-qualifiche (60 minuti) che andranno a definire la top10 che eviterà la Q1 nel corso delle qualifiche di domani.La grande domanda che ci accompagnerà nel venerdì di Jerez de la Frontera sarà solamente una: Marc Marquez proseguirà nel suo dominio assoluto? Il Cabroncito, infatti, continua nel suo percorso (quasi) netto. Oasport.it - MotoGP, scatta il weekend di Jerez. Bagnaia lancia la sfida nella “tana” dei Marquez Leggi su Oasport.it ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato dide la Frontera ci attende undi capitale importanza per l’intera stagione con i padroni di casa (tra i quali, giova ricordarlo, non vedremo in azione il campione del mondo in carica Jorge Martin) che proveranno a fare la voce grossa.Il venerdì sulla pista andalusa per la classe regina prenderà il via alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere con i primi 45 minuti di lavoro, mentre a partire dalla ore 15.00 scatteranno le pre-qualifiche (60 minuti) che andranno a definire la top10 che eviterà la Q1 nel corso delle qualifiche di domani.La grande domanda che ci accompagnerà nel venerdì dide la Frontera sarà solamente una: Marcproseguirà nel suo dominio assoluto? Il Cabroncito, infatti, continua nel suo percorso (quasi) netto.

Approfondimenti da altre fonti

Quella che va dal 10 al 16 marzo sarà un'altra settimana di lavori lungo l'autorstrada A4, che si concluderà con la chiusura di un tratto per qualche ora. I lavori del consorzio Cepav Due per la realizzazione del lotto dell'Alta Velocità Brescia-Verona, vedono programmato l'intervento di varo... 🔗veronasera.it

Definita la griglia di partenza del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Austin, in Texas, i centauri si sono confrontati in un time-attack nel quale la parola d’ordine è stata una sola: rischiare. Una pista tecnica e molto impegnativa dal punto di vista fisico quella americana, con tantissimi cambi di direzione, cambi di direzione, accelerazioni e frenate molto violente. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.50 Fermin Aldeguer si ferma di nuovo ai box. Rimangono in pista solamente Alex Rins, Luca Marini e Alex Marquez ma tutti su tempi alti. Attenzione, torna in azione Marc Marquez. Vedremo come proseguirà la giornata del Cabroncito. 03.47 Di nuovo Fermin Aldeguer migliora nel T1, ma già nel T2 rallenta e lascia oltre 2 secondi. Luca Marini subito in azione per il terzo run, mentre proseguono nel loro lavoro anche Alex Marquez, Alex Rins e Johann Zarco. 🔗oasport.it

MotoGP, orari e dove vedere il GP Spagna a Jerez; Sky Sport, nel weekend in pista MotoGP e WRC; Motomondiale Jerez e WRC Canarie: gli orari del weekend in TV; MotoGP, Gran Premio di Spagna, Jerez: gli orari in tv su Sky, Now e TV8. 🔗Ne parlano su altre fonti

MotoGP, scatta il weekend di Jerez. Bagnaia lancia la sfida nella “tana” dei Marquez - Scatta ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera ci attende un weekend di capitale ... 🔗oasport.it

MotoGP, GP Spagna: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Jerez in diretta TV e streaming - Oggi con le prove libere e le pre-qualifiche si apre il GP della Spagna della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito di Jerez de la ... 🔗fanpage.it

MotoGP, orari e dove vedere il GP Spagna a Jerez - MotoGP in pista dal 25 al 27 aprile per il GP Spagna, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: si tratta del quinto appuntamento della stagione, il primo in Europa. La gara della ... 🔗sport.sky.it