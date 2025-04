Bimbo cadde in un parco giochi rompendosi un braccio dirigente comunale a processo

cadde rovinosamente per terra dopo essere inciampato in una mattonella sollevata riportando una frattura biossea all’avambraccio destro, con una prognosi superiore ai 40 giorni. Protagonista di questa disavventura, verificatasi il 20 giugno del 2023 nel parco giochi di Cellino. Brindisireport.it - Bimbo cadde in un parco giochi rompendosi un braccio: dirigente comunale a processo Leggi su Brindisireport.it CELLINO SAN MARCO –rovinosamente per terra dopo essere inciampato in una mattonella sollevata riportando una frattura biossea all’avamdestro, con una prognosi superiore ai 40 giorni. Protagonista di questa disavventura, verificatasi il 20 giugno del 2023 neldi Cellino.

