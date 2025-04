Ilrestodelcarlino.it - "Condanna di tutti i regimi e pacificazione nazionale"

Libertà e democrazia - continua il capogruppo - sono un patrimonio di, e questo deve essere il monito che impegna la politica nelle sfide contemporanee, affinché il passato non si ripresenti sotto altre forme. La considerazione è del capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini che sottolinea come "il 25 Aprile 1945 segna uno spartiacque storico per la nostra Nazione: dall’occupazione nazista al ventennio fascista, dalle persecuzioni contro la comunità ebraica ad altri numerosi lutti e privazioni". Questa data, "purtroppo, non segnò la fine della guerra civile che portò con sé una nuova ondata di odio, che afflisse il nostro Paese per anni e vide esecuzioni sommarie".È doveroso ricordare per Negrini che, "mentre milioni di Italiani il 25 aprile ritrovavano la libertà, altrettanti nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia si trovavano invece di fronte a una seconda tragedia: l’inizio di una nuova ondata di eccidi e drammi.