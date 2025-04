Oggi ultimo saluto dei fedeli a Papa Francesco migliaia in fila a San Pietro dalla notte

Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno per fedeli e pellegrini per l'ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Anche la scorsa notte si sono registrate lunghe code per poter entrare in San Pietro per l'omaggio al Pontefice. La Basilica è stata chiusa alle 4 della mattina ma la riapertura è stata anticipata alle 5.45 proprio per far fronte alla grande affluenza di pubblico. La Basilica resta aperta fino alle 19, mentre alle 20 è prevista la chiusura della bara. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani). Chiusure straordinarie per il Conclave La Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile "per le esigenze del Conclave", ha fatto sapere la Santa Sede. Agi.it - Oggi l'ultimo saluto dei fedeli a Papa Francesco, migliaia in fila a San Pietro dalla notte Leggi su Agi.it AGI -, 25 aprile, è il terzo egiorno pere pellegrini per l', scomparso il 21 aprile. Anche la scorsasi sono registrate lunghe code per poter entrare in Sanper l'omaggio al Pontefice. La Basilica è stata chiusa alle 4 della mattina ma la riapertura è stata anticipata alle 5.45 proprio per far fronte alla grande affluenza di pubblico. La Basilica resta aperta fino alle 19, mentre alle 20 è prevista la chiusura della bara. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani). Chiusure straordinarie per il Conclave La Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile "per le esigenze del Conclave", ha fatto sapere la Santa Sede.

