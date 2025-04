Dumfries e Thuram quanto siete mancati Riabbraccio Inter – TS

Inter si prepara a riabbracciare due pezzi da novanta come Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Nelle prossime due partite, ci saranno.CHIAREZZA – quanto sono mancati all’Inter Dumfries e Thuram. Il laterale olandese si è infortunato a Bergamo durante l’ultimo Atalanta-Inter dei primi di aprile. Da lì in avanti solo infermeria. quanto a Thuram, per lui affaticamento muscolare che lo ha precluso dalle partite contro Bologna in campionato, Milan in Coppa Italia ma anche la successiva con la Roma in campionato. Sì, perché l’Inter li riabbraccerà ma non nella stessa partita. Il Corriere dello Sport fa chiarezza. Dumfries infatti, già oggi insieme a Piotr Zielinski (fuori da marzo), dovrebbe allenarsi con il resto del gruppo ad Appiano Gentile e contro la Roma siederà quantomeno in panchina. Da capire se Inzaghi gli potrà riservare qualche minuto contro i giallorossi di Ranieri domenica pomeriggio. Inter-news.it - Dumfries e Thuram, quanto siete mancati! Riabbraccio Inter – TS Leggi su Inter-news.it L’si prepara a riabbracciare due pezzi da novanta come Denzele Marcus. Nelle prossime due partite, ci saranno.CHIAREZZA –sonoall’. Il laterale olandese si è infortunato a Bergamo durante l’ultimo Atalanta-dei primi di aprile. Da lì in avanti solo infermeria., per lui affaticamento muscolare che lo ha precluso dalle partite contro Bologna in campionato, Milan in Coppa Italia ma anche la successiva con la Roma in campionato. Sì, perché l’li riabbraccerà ma non nella stessa partita. Il Corriere dello Sport fa chiarezza.infatti, già oggi insieme a Piotr Zielinski (fuori da marzo), dovrebbe allenarsi con il resto del gruppo ad Appiano Gentile e contro la Roma siederàmeno in panchina. Da capire se Inzaghi gli potrà riservare qualche minuto contro i giallorossi di Ranieri domenica pomeriggio.

Approfondimenti da altre fonti

Si avvicina a grandi falcate un match di San Siro, tra Inter e Roma, cruciale per la stagione di entrambe. I giallorossi devono per forza mettere da parte un tabù big match che dura ormai da troppo tempo, perché solo vincendo le ultime sfide con le pari livello il sogno Champions League ha speranza di esistere. Nerazzurri invece a pari punti in vetta col Napoli ma alle prese con la stanchezza dei tantissimi impegni in programma e feriti da due ko consecutivi, contro il Bologna in campionato e ... 🔗sololaroma.it

L'Inter supera 2-1 il Feyenoord a San Siro e stacca il pass per i quarti di finale di Champions League. Thuram straripante, sblocca la partita e colpisce una traversa. Moder pareggia su rigore,... 🔗ilmessaggero.it

di RedazioneInzaghi Inter, ora il tecnico può sorridere sorridere, in edicola Gazzetta svela preziose novità sul rientro di Zielinski, Thuram e Dumfries Sono tre i big dall’infermeria su cui le attenzioni di Simone Inzaghi e più in generale del mondo Inter in toto si stanno concentrando in queste ore. Di chi parliamo? Semplice: di Zielinski, Thuram e Dumfries. Ecco le loro condizioni svelate da La Gazzetta dello Sport ad una manciata d’ore dalla gara col Milan e (soprattutto) verso la sfida ... 🔗internews24.com

Dumfries e Thuram, quanto siete mancati! Riabbraccio Inter – TS. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Zielinski e Dumfries puntano alla Roma. Thuram, una realtà – Sky - L'Inter affronterà la Roma nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Per l'occasione, il tecnico Simone Inzaghi spera di riavere a - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Dumfries, ritorno essenziale per l’Inter. Una mancanza da superare! - Denzel Dumfries ha saltato gli impegni dell’Inter nelle ultime settimane, facendo mancare ai nerazzurri un importante valore aggiunto in fase offensiva. - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Thuram, Dumfries e Zielinski, Inzaghi fissa il rientro: ecco quando! - Quando rientreranno a disposizione Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski? Prima e dopo Bologna-Inter Simone Inzaghi fa il punto sui suoi infortunati in vista dei prossimi impegni. 🔗informazione.it