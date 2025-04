Fuggì dopo un incidente con feriti gravi Rintracciato e arrestato due mesi dopo

mesi il pirata della strada è stato identificato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rho. Si tratta di un uomo di 33 anni di etnia nomade Rom, ritenuto gravemente indiziato del reato di lesioni personali stradali gravissime con l’aggravante della fuga. L’incidente stradale era avvenuto lo scorso 9 febbraio in via Peloritana a Garbagnate Milanese. Il 33enne a bordo di un’Audi A4 Avant aveva tentato di sorpassare un veicolo, senza riuscire a rientrare nella propria corsia, impattando contro lo spartitraffico centrale. In seguito all’impatto, l’Audi A4 Avant si era letteralmente sollevata dal suolo andando a scontrarsi con una Renault Clio, con a bordo 5 giovani italiani di età compresa tra i 21 e i 26 anni, per poi terminare la corsa 30 metri più avanti in posizione ribaltata. Ilgiorno.it - Fuggì dopo un incidente con feriti gravi. Rintracciato e arrestato due mesi dopo Leggi su Ilgiorno.it Durante un tentativo di sorpasso era finito prima contro lo spartitraffico centrale e poi contro un’altra auto. Si era dato alla fuga senza prestare soccorso. A distanza di dueil pirata della strada è stato identificato edai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rho. Si tratta di un uomo di 33 anni di etnia nomade Rom, ritenuto gravemente indiziato del reato di lesioni personali stradalissime con l’aggravante della fuga. L’stradale era avvenuto lo scorso 9 febbraio in via Peloritana a Garbagnate Milanese. Il 33enne a bordo di un’Audi A4 Avant aveva tentato di sorpassare un veicolo, senza riuscire a rientrare nella propria corsia, impattando contro lo spartitraffico centrale. In seguito all’impatto, l’Audi A4 Avant si era letteralmente sollevata dal suolo andando a scontrarsi con una Renault Clio, con a bordo 5 giovani italiani di età compresa tra i 21 e i 26 anni, per poi terminare la corsa 30 metri più avanti in posizione ribaltata.

