Il congedo del Dottor Balanzone Ha portato sorrisi e saggezza Ora lo farà dall’alto del cielo

congedo dal mondo di Alessandro Mandrioli, circondato da familiari, autorità e i tanti amici, ma anche da diverse maschere carnevalesche arrivate da tutto il nord Italia e schierate nei banchi della chiesa in costumi d’ordinanza, a rendere omaggio al Dottor Balanzone, costretto per poche ore a presentarsi in pubblico senza il suo cappello nero, appoggiato sulla semplice bara posta al centro della navata.Un dolore composto e una cerimonia serena celebrata dall’abate monsignor Gino Strazzari, che ha ricordato la "tanta gioia che Sandro ha sparso dappertutto: nelle piazze e nei teatri, nei centri sociali e nelle strade di tante città d’Italia e del mondo. Nelle vesti di Balanzone ma anche con la sua compagnia dei Girasoli. Ha portato sorriso, arguzia, saggezza e continuerà a farlo dall’alto dei cieli". Ilrestodelcarlino.it - Il congedo del Dottor Balanzone: "Ha portato sorrisi e saggezza. Ora lo farà dall’alto del cielo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Tutto esaurito dentro e fuori l’abbazia di Zola ieri mattina per ildal mondo di Alessandro Mandrioli, circondato da familiari, autorità e i tanti amici, ma anche da diverse maschere carnevalesche arrivate da tutto il nord Italia e schierate nei banchi della chiesa in costumi d’ordinanza, a rendere omaggio al, costretto per poche ore a presentarsi in pubblico senza il suo cappello nero, appoggiato sulla semplice bara posta al centro della navata.Un dolore composto e una cerimonia serena celebrata dall’abate monsignor Gino Strazzari, che ha ricordato la "tanta gioia che Sandro ha sparso dappertutto: nelle piazze e nei teatri, nei centri sociali e nelle strade di tante città d’Italia e del mondo. Nelle vesti dima anche con la sua compagnia dei Girasoli. Hasorriso, arguzia,e continuerà a farlodei cieli".

