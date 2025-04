Uno Bianca la memoria è il nostro impegno

memoria di Umberto Erriu e Cataldo Stasi. Mercoledì Castel Maggiore ha ricordato i due giovani carabinieri assassinati dalla banda della Uno Bianca il 20 aprile 1988, insigniti di medaglia d'oro al valore civile alla memoria. "L'episodio – dice in una nota l'amministrazione comunale – ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva di Castel Maggiore. E ogni anno viene rinnovato come segno di impegno civile della nostra comunità e solidarietà ai familiari e all'Arma dei carabinieri".La commemorazione ha visto, in un primo momento in chiesa durante la messa, l'intervento dal pulpito di don Luca Giuliani, cappellano dei carabinieri della Legione Emilia – Romagna. Poi, a seguire, gli interventi al cippo commemorativo del sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, del presidente dell'associazione dei familiari, Alberto Capolungo, del comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, generale di Brigata Ettore Bramato.

