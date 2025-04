La diocesi in preghiera per l’addio a Bergoglio

diocesi.Come già annunciato, domenica il vescovo Giacomo Morandi (nella foto) celebrerà in Duomo una Messa solenne alle 11.30, ma i momenti di preghiera sono già iniziati nei giorni scorsi e sono in continuo aumento, di seguito l'elenco in programma oggi: al Santuario di Montericco di Albinea alle 17 preghiera di suffragio e alle 19 la Messa; alle 18.30 Santa Messa al Buon Pastore a Reggio città e Santo Rosario alla chiesa del Castello a San Polo; alle 19 Messa in suffragio a Cerredolo e Rosario in chiesa a Rubiera, infine alle 21 a Salvaterra di Casalgrande, veglia di preghiera.

