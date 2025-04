Brambati Date via Thuram e Lautaro Martinez vediamo se l’Inter è lì…

Brambati fa un paragone con l’Inter su TMW Radio.PARAGONE – Massimo Brambati, cercando di spiegare l’atteggiamento di Antonio Conte, fa un paragone con l’Inter: «Lo sfogo di Conte? Secondo me era già da un po’ che si teneva dentro certe cose. Se devo dire la verità, glielo avrei sconsigliato, non per i contenuti ma per i tempi. Il contenuto lo condivido tutto. Come tempi lo avrei fatto a fine anno, ma direttamente al presidente. Ricordo che De Laurentiis a Conte ha chiesto un obiettivo, quello di rientrare in Champions dopo il decimo posto dello scorso anno. La matematica dice che manca ancora qualcosa, ma sei soprattutto in lotta per lo Scudetto nonostante la cessione di Kvaratskhelia a gennaio. Inter-news.it - Brambati: «Date via Thuram e Lautaro Martinez, vediamo se l’Inter è lì…» Leggi su Inter-news.it Antonio Conte si è sfogato per il mercato di gennaio del suo Napoli e per ciò che è accaduto con Aurelio De Laurentiis. Massimofa un paragone consu TMW Radio.PARAGONE – Massimo, cercando di spiegare l’atteggiamento di Antonio Conte, fa un paragone con: «Lo sfogo di Conte? Secondo me era già da un po’ che si teneva dentro certe cose. Se devo dire la verità, glielo avrei sconsigliato, non per i contenuti ma per i tempi. Il contenuto lo condivido tutto. Come tempi lo avrei fatto a fine anno, ma direttamente al presidente. Ricordo che De Laurentiis a Conte ha chiesto un obiettivo, quello di rientrare in Champions dopo il decimo posto dello scorso anno. La matematica dice che manca ancora qualcosa, ma sei soprattutto in lotta per lo Scudetto nonostante la cessione di Kvaratskhelia a gennaio.

Su altri siti se ne discute

La fiera di Pasqua torna quest'anno da giovedì 17 aprile sino a lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Le oltre 150 bancarelle verranno posizionate come di consueto lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Quest'anno il mercatino pasquale... 🔗quicomo.it

Francesco De Gregori annuncia nuove date estive al tour Rimmel 2025, con cui festeggia i 50 anni dell’omonimo album Quest’anno Francesco De Gregori festeggia con un tour che toccherà tutta Italia il 50° anniversario dall’uscita di Rimmel, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana. Alle date già comunicate, si aggiungono nuove tappe estive, per celebrare il capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come ... 🔗.com

Pensioni aprile 2025. Buone notizie per i pensionati italiani poiché l'Inps ha ricalcolato gli importi, riconoscendo un aumento di 32 euro netti ma solo per alcune categorie. Ecco tutti i... 🔗ilmessaggero.it

Brambati: “Vi svelo i motivi per cui avrei sconsigliato a Conte di dire quelle cose”; Brambati: Tudor non c'entra nulla. Ecco perché la Juve di Giuntoli è un fallimento; Brambati: Juve in Champions? Meritano altre. E sullo sfogo di Conte dico...; Brambati: Era da un po' che Conte si teneva dentro certe cose: la verità? Gliel'avrei sconsigliato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Brambati: «Date via Thuram e Lautaro Martinez, vediamo se l’Inter è lì…» - Antonio Conte si è sfogato per il mercato di gennaio del suo Napoli e per ciò che è accaduto con Aurelio De Laurentiis. Massimo Brambati fa un paragone - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it