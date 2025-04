I rischi e il piano

Ilgiorno.it - I rischi e il piano Leggi su Ilgiorno.it Giovani palestinesi e antagonisti hanno intenzione di presentarsi a Palestro due ore prima (alle 12) dell’incontro ufficiale (alle 14) per prendere la testa della manifestazione in partenza alle 14.30: "Vogliamo e dobbiamo stare davanti, come espressione viva e attuale della Resistenza". La secca replica della Brigata ebraica: "Ci sono delle regole".Il dispositivo predisposto dalla Questura punta a evitare che il corteo con 70mila persone da Porta Venezia al Duomo venga macchiato da contestazioni violente e aggressioni. Tutte le possibili variabili sono state analizzate nella riunione di mercoledì del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il piano per ricerche e recupero è pronto, in attesa di un'indispensabile finestra che permetta di attuarlo. Sono lunghe ore di attesa quelle che si vivono tra via Buozzi e i Piani Resinelli, luoghi nei quali si lavora per recuperare le salme di Paolo Bellazzi - 49enne di Cambiago - e Cristian... 🔗leccotoday.it

Nel pieno del braccio di ferro commerciale (anche) con l’Europa, Donald Trump ha fatto cadere l’ultima illusione: i farmaci non saranno esentati. Dopo aver più volte rassicurato su una possibile esclusione dei prodotti sanitari dalla lista dei dazi, il presidente americano ha annunciato l’estensione delle tariffe doganali anche al settore farmaceutico. La notizia, arrivata come una doccia fredda a mercati già nervosi, ha generato un’immediata reazione: Borse in picchiata e allarme rosso per ... 🔗formiche.net

Questa mattina, a Palazzo Dogana, la Asl di Foggia ha presentato il Piano Mirato di Prevenzione per il personale scolastico, un progetto destinato alle scuole secondarie di I grado della provincia, sia pubbliche che paritarie. L'iniziativa, promossa dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli... 🔗foggiatoday.it

Le novità del Piano gestione dei rischi in agricoltura 2025; Approvato il Piano Gestione Rischi in Agricoltura 2025; In Gazzetta il Piano di Gestione Rischio in Agricoltura 2025; Approvata in prima battuta la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Azione e Organizzazione 2025-2027. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Utilità e rischi delle ripetute in piano nel trail - Benefici e rischi delle ripetute in piano nel trail running In generale, i lavori intensi in piano possono dare ottimi vantaggi. Migliorano la massima velocità aerobica e la soglia anaerobica ... 🔗runnersworld.com

Dall’instabilità economica all’incertezza normativa, i 10 rischi che preoccupano i Ceo - Uno studio di Protiviti su 1.200 top manager a livello globale ha individuato 32 temi di rischio. Per l’Italia ai primi posti ci sono le minacce cyber, la difficoltà ad attrarre talenti e i cambiament ... 🔗msn.com

Vannacci “smaschera” il piano di Ursula von der Leyen: cosa rischia l’Italia - Roberto Vannacci smonta il piano "Readiness 2030": la critica all'Unione Europa, i rischi per l'Italia e la proposta del generale. Dopo la consegna della tessera della Lega in grande stile, l'europarl ... 🔗msn.com