Iltempo.it - Un CardinElly al Conclave: chi è davvero Zuppi, papabile "candidato" del Pd

In un Paese che ha discusso per quasi due secoli della separazione tra la sfera religiosa e la sfera politica, tra ciò che è di Dio e ciò che è di Cesare, fa sorridere vedere Schlein, Conte e Fratoianni proclamare Francesco «il nostro Papa» come se l'insegnamento di chi ha occupato la cattedra di Pietro possa essere rivendicato da una parte sola dei fedeli, dei credenti e dei non credenti. Dico sorridere per non dire di peggio perché l'operazione in atto ha il sapore di una strumentalizzazione politica. Il problema è che la sinistra italiana, ancor più di quella europea, sta attraversando una fase estremamente complessa: è in crisi di identità, di visione, di programmi. Soprattutto è priva di una leadership globale che possa ridare speranza al suo popolo, che possa offrire una fede per il futuro.