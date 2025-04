Frecce Tricolori il 25 Aprile a Roma orario e info

Roma si colorerà di verde, bianco e rosso in un'emozionante celebrazione dell'80° Anniversario della Liberazione. Come da tradizione, la giornata del 25 Aprile 2025 sarà solennemente inaugurata dalla deposizione di una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica all'Altare della Patria in Piazza Venezia, un momento di profonda riflessione e memoria collettiva aperto a tutta la cittadinanza. Ma l'omaggio alla Liberazione avrà un culmine spettacolare e suggestivo: subito dopo la cerimonia all'Altare della Patria, prevista per le ore 9:30 e alla quale prenderà parte anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, gli occhi dei Romani e dei visitatori saranno puntati verso l'alto per ammirare l'inconfondibile passaggio delle Frecce Tricolori.

