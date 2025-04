Ilgiorno.it - Dal collegamento con Villasanta alla futura pista verso Lissone. Ma resta il nodo di corso Milano

L’assessoraMobilità di Monza, Irene Zappalà (foto), si dice consapevole del ritardo di Monza sulla viabilità ciclabile rispetto ad altre città, ma altresì propositiva e fiduciosa per l’immediato futuro. "Il tema è oggettivo - afferma l’assessora -. C’è un configurazione della città con vie molto strette che ha reso difficile la realizzazione di ciclabili a qualsiasi amministrazione. Noi stiamo portando avanti importanti progettualità". Da qui l’elenco delle prossime ciclabili: "Abbiamo una progettazione già chiusa su viale Elveziae uno stato progettuale avanzato su quella di viale Sicilia (tra via Correggio e lo stadio Brianteo) - precisa -. Poi stiamo lavorando al potenziamento deltra Monza e, lato Parco, e siamo in attesa di esiti di bandi a cui abbiamo partecipato per la progettazione di quella su-via Borgazzi".