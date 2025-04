PSG V NICE formazione statistiche e anteprima

NICE Match anteprimaQuattro giorni prima della partita più importante della loro campagna finora, i campioni della Ligue 1 Paris Saint-Germain mireranno a proteggere il loro record imbattuto in campionato contro gli avversari che hanno consegnato loro la loro prima sconfitta al Parc des Princes la scorsa stagione.Terem Moffi ha messo un bel 1-0 e 3-1 in anticipo al PSG nel settembre 2023, con Gaetan Laborde che ha anche segnato per i visitatori e Kylian Mbappe due volte rispondendo a Parigi.“È uno scenario speciale”, ha detto Luis Enrique, direttore del PSG, discutendo delle prospettive della sua squadra di diventare la prima squadra di Ligue 1 ad andare in una stagione imbattuta.“Questa è la prima volta che ci succede, come personale, essere campioni con un margine così grande. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-24 18:01:00 Ecco quanto riportato poco fa:PSG VMatchQuattro giorni prima della partita più importante della loro campagna finora, i campioni della Ligue 1 Paris Saint-Germain mireranno a proteggere il loro record imbattuto in campionato contro gli avversari che hanno consegnato loro la loro prima sconfitta al Parc des Princes la scorsa stagione.Terem Moffi ha messo un bel 1-0 e 3-1 in anticipo al PSG nel settembre 2023, con Gaetan Laborde che ha anche segnato per i visitatori e Kylian Mbappe due volte rispondendo a Parigi.“È uno scenario speciale”, ha detto Luis Enrique, direttore del PSG, discutendo delle prospettive della sua squadra di diventare la prima squadra di Ligue 1 ad andare in una stagione imbattuta.“Questa è la prima volta che ci succede, come personale, essere campioni con un margine così grande.

Se ne parla anche su altri siti

Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del PSG, andrà in scadenza di contratto con i francesi il prossimo 30 giugno 2026. Il punto 🔗pianetamilan.it

Parigi 17 marzo 2025 - Il Paris Saint-Germain sarà campione di Francia per la quarta stagione consecutiva, l'undicesima in tredici anni. Manca ancora l'aritmetica, ma già nella prima gara dopo la pausa i parigini si giocheranno il primo match point per il trofeo. La squadra di Luis Enrique spegne le residue speranze di rimonta del Marsiglia vincendo con autorità lo scontro diretto del Parco dei Principi e con due punti nelle ultime 8 giornate riusciranno a ottenere il titolo. 🔗sport.quotidiano.net

2025-03-12 00:44:00 Arrivano conferme: Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina | Calciomercato.com Home ... 🔗justcalcio.com

Paris-Saint-Germain: il calendario di febbraio 2025, le partite da vedere; Live Nizza - PSG - Ligue 1: Punteggi & Highlights Calcio - 15/05/2024; Niente Todibo per la Juventus, trattativa saltata: va al West Ham. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ligue 1 2024-2025: Nantes-PSG, le probabili formazioni - Le probabili formazioni di Nantes-PSGi, recupero della 29esima giornata di Ligue 1, in programma alle 20.45 allo Stade de la Beaujoire ... 🔗sportal.it

Aston Villa, la probabile formazione contro il PSG - La probabile formazione schierata da Unai Emery per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra il PSG e l’Aston Villa. Sale l’attesa per i quarti di finale di Champions League. Mercoledì 9 ... 🔗gianlucadimarzio.com

PSG, la probabile formazione contro l’Aston Villa - La probabile formazione schierata da Luis Enrique per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Aston Villa Torna la Champions League con i quarti di finale di andata. Il PSG di Luis ... 🔗gianlucadimarzio.com