Oblivion Remastered è verificato su Steam Deck ma c’è un problema

Steam Deck è pensato per aiutare i giocatori a individuare facilmente i titoli che funzionano senza problemi sulla console portatile di Valve. La famosa spunta verde, simbolo di piena compatibilità, dovrebbe rappresentare una garanzia. Eppure, la recente esperienza con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dimostra che la realtà può essere molto diversa dalle aspettative.Oblivion è ingiocabile su Steam DeckChi si aspetta che un gioco verificato sia davvero pronto all’uso su Steam Deck potrebbe rimanere deluso. Oblivion Remastered, infatti, pur ricevendo la spunta verde, mostra limiti evidenti già dai primi minuti di gioco: calo di frame rate, rallentamenti e una fluidità complessiva ben al di sotto degli standard che la certificazione dovrebbe assicurare. Gamerbrain.net - Oblivion Remastered è verificato su Steam Deck ma c’è un problema Leggi su Gamerbrain.net Il sistema di verifica dei giochi suè pensato per aiutare i giocatori a individuare facilmente i titoli che funzionano senza problemi sulla console portatile di Valve. La famosa spunta verde, simbolo di piena compatibilità, dovrebbe rappresentare una garanzia. Eppure, la recente esperienza con The Elder Scrolls IV:dimostra che la realtà può essere molto diversa dalle aspettative.è ingiocabile suChi si aspetta che un giocosia davvero pronto all’uso supotrebbe rimanere deluso., infatti, pur ricevendo la spunta verde, mostra limiti evidenti già dai primi minuti di gioco: calo di frame rate, rallentamenti e una fluidità complessiva ben al di sotto degli standard che la certificazione dovrebbe assicurare.

Approfondimenti da altre fonti

Il ritorno di Oblivion non è passato inosservato, e con esso anche una delle sue decisioni più controverse: l’armatura per cavalli torna a pagamento. Bethesda ha lanciato The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered con grande entusiasmo, includendo gratuitamente tutte le principali espansioni come Shivering Isles e Knights of the Nine. Tuttavia alcuni fan hanno immaturamente segnalato che non tutto il contenuto è incluso nella versione standard. 🔗game-experience.it

Poche ore dopo essere stato annunciato e pubblicato a sorpresa, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha già raggiunto traguardi impressionanti. La riedizione del celebre RPG del 2006 ha superato i 180.000 giocatori simultanei su Steam, piazzandosi nella top 10 dei giochi più giocati sulla piattaforma, accanto a colossi come Baldur’s Gate 3. Un risultato sorprendente per un titolo che, nonostante i suoi quasi vent’anni, continua ad affascinare vecchi e nuovi utenti. 🔗screenworld.it

Il successo di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered potrebbe presto estendersi anche alla prossima console Nintendo. Secondo quanto riportato dal noto leaker e content creator eXtas1s, Bethesda sarebbe attivamente al lavoro per portare la remaster del gioco anche su Nintendo Switch 2. L’informazione, condivisa da eXtas1s tramite un post sui social, non è ancora stata confermata ufficialmente da Bethesda, ma si inserisce perfettamente nel contesto delle recenti mosse strategiche di ... 🔗game-experience.it

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è verificato per Steam Deck, ma ci gira davvero male; The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered: un ritorno in grande stile dopo anni di sviluppo; The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è compatibile con Steam Deck?; Bethesda premia l'intero team di Skyblivion con copie di Oblivion Remastered. 🔗Su questo argomento da altre fonti