Papa Francesco oggi si chiude la bara Lunghe code nella notte a San Pietro

Città del Vaticano, 25 aprile 2025 – Stasera alle 20Basilica di Sansi svolgerà il rito della chiusura delladiche precede la "terza stazione" quella della tumulazione. Secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81) a presiederlo sarà il camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farell. Sarà un rito più snello per scelta dello stesso, che ha deciso di cancellare la consuetudine delle tre bare.Ancoraa Sanper l'ultimo saluto a. La Basilica è stata chiusa alle 4, la riapertura è stata anticipata alle 5.45, proprio per la grande affluenza dei pellegrini.Le notizie in direttaReportage dal Vaticano, un amore dell’altro mondo per. Dai laici agli islamici: “Ci chiama a una nuova fraternità” Members of the public line up to pay their respects to the late Pope Francis as he lies in state at Saint Peter's Basilica, in Vatican City, 24 April 2025.