Corsi Indire per il sostegno svolta per docenti precari e specializzati esterni bando ufficiale in arrivo Tieniti aggiornato con Università degli Studi Link

Se sei un docente precario con almeno tre anni di esperienza su posto di sostegno o hai conseguito all'estero una specializzazione non ancora riconosciuta in Italia, i nuovi Corsi Indire rappresentano un'opportunità concreta per ottenere una specializzazione valida e avanzare nella tua carriera scolastica. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica ha espresso parere.

Alla luce delle recenti novità sull'attivazione dei corsi INDIRE per il sostegno e la concomitanza con i percorsi di abilitazione da 30, 36 e 60 CFU, diversi docenti si chiedono se sia possibile partecipare a entrambi i percorsi, possedendo i requisiti necessari. L'articolo Corsi INDIRE sostegno e percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: possibile partecipare a entrambi? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

"Indire non è un'università, di conseguenza non può erogare titoli universitari. Costituirà comunque un'ulteriore struttura a disposizione dei corsi di specializzazione dei docenti sul sostegno. Unica differenza: l'utilizzo del titolo esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione. Per il resto non cambia nulla. Varrà cioè per tutte le finalità connesse al sistema di istruzione: concorsi, graduatorie. 🔗orizzontescuola.it

I docenti interessati sono al momento impegnati nella compilazione dei moduli da inoltrare alla scuola di titolarità ai fini della redazione graduatoria interna di istituto, ponendosi in merito diversi dubbi. Proviamo a dissiparne alcuni. L'articolo Graduatoria interna di istituto docenti 2025: abilitazione, sostegno senza titolo e altro grado, aspettativa, corsi Indire. Risposte ai quesiti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

