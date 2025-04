Romatoday.it - Gappiste, staffette, partigiane. Le donne della Resistenza romana, storie di vite contro il fascismo

Giravano a piedi o in bicicletta, con la pistola in borsa e le bombe a mano nascoste sotto gli ortaggi. Erano mamme, figlie, ragazze. Alcune non s’erano mai interessate di politica, altre erano state tacciate come “sovversive” solo per aver cucito delle bandiere rosse. Stremate dalla guerra.