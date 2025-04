Registro di condoglianze aperto fino a sabato per tutti i fedeli

fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile, è stata disposta l’apertura di un Registro di condoglianze presso la sede della Prefettura. Ilrestodelcarlino.it - Registro di condoglianze aperto fino a sabato per tutti i fedeli Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un momento intenso, composto e molto partecipato. Davvero numeroso il popolo di Dio, ma non soltanto visto il grande affetto che anche i laici hanno sempre provato per Bergoglio, che martedì scorso si è raccolto in Cattedrale per pregare il Santo Rosario in ricordo del Santo Padre, Papa Francesco. A guidare il momento il vicario generale, don Giordano Trapasso. Il testo seguito è stato quello proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, "Nella Luce della Pasqua", arricchito dalle meditazioni che Papa Francesco ha proposto in diversi momenti del suo Pontificato.Alla conclusione del Santo Rosario, grazie alla segnalazione del Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, presente in cattedrale insieme al Questore di Fermo, Luigi di Clemente, è stata comunicata la notizia che in seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice,alla celebrazione delle esequie di26 aprile, è stata disposta l’apertura di undipresso la sede della Prefettura.

