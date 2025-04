Papa Francesco Edith Bruck Bergoglio un grande innovatore ma su Gaza sbagliava non è un genocidio

Ilmessaggero.it - Papa Francesco, Edith Bruck: «Bergoglio un grande innovatore, ma su Gaza sbagliava: non è un genocidio» Leggi su Ilmessaggero.it «Ci vedevamo e ci sentivamo spesso al telefono. Ora mi aspettavo una sua chiamata il 3 maggio, per i miei 94 anni. Si ricordava sempre del mio compleanno. Provo un vuoto enorme, nel sapere che.

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

