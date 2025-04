L’eleganza rilassata degli Anni 70 conquista la Primavera

Amica.it - L'eleganza rilassata degli Anni 70 conquista la Primavera Leggi su Amica.it La moda ha un modo tutto suo di rimettere in circolo il passato, soprattutto quando quel passato profuma di novità. Gli Anni 70 tornano protagonisti per la Primavera estate 2025 con un'attitudine rilassata ma incisiva. Tra richiami boho, libertà di movimento e tagli che non costringono, sono la decade che più ha ispirato i designer questa stagione. Nomi come Jane Birkin o Lauren Hutton, senza essere mai citati, tornano a vivere in camicie impalpabili, pantaloni a zampa raso suolo ed abiti effetto lingerie portati come dichiarazione d'intenti. Vintage, ma chic, ecco come vestirsi con look Anni 70 oggi.La passerella dice 'peace and love'Chloé, più che apripista, è manifesto: il suo boho soft si esprime in abiti scivolati con inserti in pizzo, clog alte in legno e collane portate senza rigore.

