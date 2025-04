25 aprile partigiani e non solo l’Italia di oggi è nata anche dalla resistenza civile

dalla "Liberazione dell'Italia dal nazifascismo", com'è definita ufficialmente la festività legata al 25 aprile. E sono ormai pochi i protagonisti che ci possono raccontare quel momento; il testimone è dunque passato alle generazioni successive. Ma perché un ventenne di oggi può sentire ancora attuale questa data?Il movimento di resistenza nasce dopo l'arresto di Mussolini il 25 luglio del 1943, i 45 giorni del governo militare guidato dal gen. Pietro Badoglio, l'annuncio dell'armistizio l'8 settembre con cui l'Italia abbandona l'alleanza con Germania e Giappone e si schiera con Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione sovietica. Il momento più buio, più drammatico è rappresentato dall'8 settembre, quando il Re, il governo e i comandi militari fuggono a Brindisi dopo l'armistizio.

Cosa riportano altre fonti

