Festival di Todi al via dai casi di cronaca ai dibattiti politici | ecco tutti i titoli in cartellone

(Di sabato 24 agosto 2024) Daidiai: gli argomenti su cui riflettiamo ogni giorno sono al centro della prossima edizione deldi, kermesse che dal 24 agosto al primo settembre anima il palcoscenico del teatro Comunale della città marchigiana. Ragazzini assoldati dalla Camorra in città che sembrano dimenticate, genitori che si confrontano con la difficoltà di crescere un figlio affetto da autismo, punti di vista differenti sulla gestazione per altri (o utero in affitto):alcune delle tematiche trattate dagli spettacoli indebutti nazionali. Ad aprire l’edizione numero 38 del, il 24 agosto, è “Non si fa così”, di Audrey Schebat per la regia di Francesco Zecca, con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace.