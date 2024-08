Ex calciatore positivo all’alcoltest multa e patente ritirata | Recidivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano – Notte tra mercoledì e giovedì. Siamo in viale Elvezia, sulla carreggiata che corre verso il centro e di fianco all’Arena Civica. Lì si sono piazzati i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Terzo Reggimento Lombardia, impegnati dalle 22 del giorno prima alle 4 in uno dei consueti servizi di controllo per intercettare chi si mette al volante dopo aver bevuto. Qualche minuto dopo l’1.30, i militari fermano una Mazda grigia guidata da un exsudamericano di 45 anni che ha giocato in Italia per circa un ventennio, disputando anche sei stagioni in Serie A, e che poi ha intrapreso la carriera da allenatore stabilendosi in Brianza; in macchina con lui ci sono pure due connazionali. L’uomo viene sottoposto al cosiddetto “precursore”, che dà esito