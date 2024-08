Estate guastata dalle alghe? | Ma la stagione finisce il 10

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Dieci giorni di mare in più a Pesaro rispetto alle altre spiagge marchigiane. Lo dice il regolamento comunale che prevede l’apertura fino al 10 settembre, 10 giorni in più rispetto a quanto previsto dalla Regione. "Diversi cittadini – sottolinea il sindaco Andrea Biancani – mi hanno contattato sollecitando un’ordinanza che obblighi ad allungare l’attività degli stabilimenti anche oltre il 10 settembre. Gli stabilimenti hanno comunque la possibilità di mantenere la spiaggia in funzione fino al 29 settembre". Una richiesta già segnalata gli scorsi anni e che oggi si fa ancor più "sentita" per diverse ragioni: i giorni di mare saltati a causa delle mucillaggini, il maltempo registrato a giugno, le esigenze dell’anno da Capitale e i tanti turisti che riempiono la città, il fatto che settembre, negli ultimi anni, è spesso stato un mese con temperature elevate e bel tempo.