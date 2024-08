Criscitiello critico sul Napoli e sul colpo Lukaku | l’analisi scatena il dibattito tra i tifosi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Michele, giornalista e CEO di Sportitalia, ha analizzato ilRomelu, mettendo nel mirino le modalità e le cifre dell’affare trae Chelsea. Il, dopo una lunga rincorsa, è pronto ad abbracciare Romelu: l’attaccante belga è stata la prima scelta, sin da subito, del tecnico Antonio Conte, che vuole far partire il nuovo ciclo del club del presidente Aurelio De Laurentiis sulle giocate e sul talento dell’attaccante ex Inter e Roma, tra le altre. L’affare, nella serata di venerdì 23 agosto, è entrato nelle battute finali, con ilche ha presentato l’ultima offerta, quella decisiva, per strappare il calciatore alla corte del Chelsea, che ha battuto cassa a lungo. Un affare, quello in questione, da almeno trenta milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita pari al 30%.