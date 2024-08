Cara Forlì | l’anteprima Liscio in disco per i giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) L’appuntamento con la festa del’ è confermato per sabato 7 e domenica 8 settembre in piazza Saffi, ma la novità di quest’anno è un’anteprima speciale, tutta dedicata ai, che si terrà venerdì 6 settembre alla Fabbrica delle Candele. Sarà proprio qui che approderà il format ‘Big Fun No Trip’, ideato dalla cantautrice forlivese Matile Montanari, che in questa occasione sarà tutto dedicato ai remix di Romagna mia, grazie all’intuizione di Giordano Sangiorgi del Mei. Alla consolle ci saranno i dj Max Monti e Thomas Blasi, i dj della Gen Z dellaGiulia Regain, Manuel Ricci e Anymablue coi vocalist di Sunday Club e Santa Balera: tutti djssimi che hanno fatto uscire delle versioni dateca del più grande successo di Secondo Casadei, incisa nel 1954 e che ancora, dopo settant’anni, ha tanto da dire, a tutte le generazioni.