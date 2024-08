Bronzetti-Sun in tv | data orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Luciase la vedrà contro Lulu Sun nel match valido per ildegli US. Non è stata particolarmente fortunata nel sorteggio la tennista azzurra, che ha pescato un’avversaria in gran forma e che l’ha sconfitta di recente. Circa due settimane fa, la neozelandese Sun si è infatti imposta in due set nelle qualificazioni a Cincinnati in quello che era ilprecedente tra le due. Come se non bastasse, la settimana seguente ha raggiunto la finale nel prestigioso Wta 500 di Monterrey. Questo però potrebbe giocare a favore di, che affronterà una giocatrice un minimo stanca. Lucia partirà comunque sfavorita, ma proverà a giocarsi le sue carte. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Sun scenderanno in campo lunedì 26 agosto, come quarto match dalle 17 ore italiane sul Court 11 (al termine di Eubanks-Rinderknech).