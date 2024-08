Basket 3×3 femminile Polonia e Spagna passano i quarti di finale della Europe Cup Olanda-Francia l’altra semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Giornata didiper il3×3 a Vienna (Austria) nell’ambitoCup – un vero e proprio torneo continentale, di fatto. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto quest’oggi, con le semifinali e le finali che sono previste domani domenica 25 agosto. Nel primo incrocio lapiega la resistenzaLettonia per 19-17 al termine di un match molto equilibrato. Le polacche tentano un primo strappo (5-3), con le avversarie capaci di mettere il naso avanti poco dopo (6-7). Larisponde prontamente per il contro-sorpasso (14-12), ma le baltiche impattano ancora nel punteggio (15-15). Telenga fa 2/2 in lunetta (17-15), con Maurina che dà l’ultimo sussulto alla Lettonia (18-17) prima che Telenga segni il canestro del 19-17 che vale la semi