Tra le vittime Di Giacomo Fu dirigente del Pescara

(Di venerdì 23 agosto 2024) La tragedia di Maratta scuote anche il mondo sportivo e calcistico pescarese. Una delle duedella tragedia aerea, il 58enne Claudio Di, imprenditore di Città Sant’Angelo nel settore vitivinicolo, era stato vice presidente delCalcio nel 2007-2008, in un periodo difficile e travagliato per la società biancazzurra. Dopo quella esperienza Di, tifoso biancazzurro, si era però allontanato dal mondo sportivo e calcistico cittadino. Da qualche anno era nata la passione per il volo con l’Aeroclub di. Massimo Scannimanico era un apprezzato veterinario. Entrambi residenti nel pescarese ed entrambi appartenenti all’associazione che ha la sede presso l’aeroporto d’Abruzzo. Il presidente dell’Aero Club diCristiano D’Ortenzio: "Erano nostri soci assidui che frequentavano la nostra associazione da alcuni anni.