Sonego-Goffin oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2024

(Di venerdì 23 agosto 2024) LorenzosfideràDavidnel match valido per la semifinale dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. La settimana antecedente a un torneo del Grand Slam sembra portare bene al tennista piemontese, che nel 2019 conquistò il suo primo titolo ad Antalya nei giorni che portavano a Wimbledon e nel 2021 arrivò a giocarsi la finale a Eastbourne, sempre la settimana prima dei Championships. E’ cambiato il periodo dell’anno, ma siamo comunque vicini al debutto a New York. E allora chissà che Lorenzo non possa arrivare nella Grande Mela con un altro trofeo in valigia. Controsi gioca la chance di conquistar la sua prima finale del, una finale che manca da settembre del 2022 sul circuito maggiore.