Skriniar tradisce l’Inter poi… finisce fuori rosa al PSG La storia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milannon ha preso un’ottima scelta nei giorni in cui ha deciso di lasciarea parametro zero per andare al PSG. Il calciatore ora èsecondo Fabrizio Romano su X, la sua– Tutto è tornato per Milan. Sì, tutto quello che ha fatto, o meglio non ha fatto, nel suo ultimo anno di contratto al. Lo slovacco saltò tante partite, si rese protagonista di un episodio a dir poco discutibile durante la partita in casa contro l’Empoli e non lasciò i tifosi molto felici. L’agente comunicò il suo addio mentre la squadra stava perdendo 1-0 con l’Empoli e il suo assistito era stato appena espulso per doppia ammonizione.non ha mostrato riconoscenza nei confronti dei colori nerazzurri e nessuno nega le colpe chiare della società nella gestione del caso.