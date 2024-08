Sinner tutti contro tutti | nuova bomba giù le mani

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 agosto 2024) Continua la guerra tra quanti sostengono Jannike coloro i quali, invece, si dicono scettici relativamente alla sua innocenza. Non c’è da stupirsi che non si parli d’altro che di lui. Del fatto che, inaspettatamente, sia stato coinvolto in un caso di doping che per poco non ha irrimediabilmente macchiato la sua straordinaria carriera. È una vera fortuna, infatti, che Janniksia riuscito a dimostrare con prove e fatti la sua totale innocenza e a forniregli elementi necessari perché lo si scagionasse da ogni accusa. Jannikancora nel mirino (LaPresse) – Ilveggente.itLa contaminazione da Clostebol è avvenuta in circostanze inusuali, per effetto di una sfortunata concatenazione di eventi. ma è evidente che il numero 1 del mondo non intendesse assumere alcuna sostanza dopante. Non ne ha bisogno, del resto, forte com’è.