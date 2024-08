Sinner-McDonald in tv | data orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Jannikse la vedrà contro Mackenzienel match valido per ildegli US. Sono pochi i giocatori fuori dalle prime 32 teste di serie che possono impensierire(tipo Berrettini): lo statunitensenon è uno di questi, perciò il debutto a Flushing Meadows del numero uno del mondo si preannuncia più che alla portata. Ovviamente, trattandosi della prima partita, non è scontato che tutto funzioni perfettamente fin da subito, anzi è possibile che Jannik impieghi un po’ di tempo per adattarsi completamente alle condizioni di gioco (si sta allenando da giorni a New York, ma in partita non è lo stesso). Il numero uno al mondo partirà comunque nettamente favorito ed ha anche vinto tutti e tre i precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo martedì 27 agosto, cone campo ancora da definire.