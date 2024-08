Rimini sale l’attesa L’infermeria si svuota Ora è il tempo delle scelte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildi Buscè è tutto da scoprire. Un assaggio i tifosi biancorossi lo avranno lunedì a Carpi, al debutto in notturna previsto al Cabassi. Dove i biancorossi tornano a distanza di due stagioni, ma questa volta tra i prof. Per l’esordio in campionato il tecnico campano avrà ampia scelta.è praticamente vuota se si considera che anche Lombardi si è messo da qualche giorno a correre con i compagni, dopo quell’infortunio che non ha permesso al centrocampista di svolgere la preparazione. E che si era riportato in Romagna dal prestito della scorsa stagione al Pontedera. Buscè, dicevamo, potrà scegliere gli uomini giusti per la trasferta in Emilia. Qualche indicazione i tifosi l’hanno carpita nelle due gare di Coppa Italia sin qui disputate. Ma con diversi punti interrogativi.