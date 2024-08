Pink e la figlia Willow protagoniste sul palco della Convention democratici di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Era il 2018 quandoe laSage Hart si esibivano sulle note di Cover Me In Sunshine: nel corso degli anni la cantante e la primogenita hanno continuato a proporre il duetto, che nella notte è arrivato al Congresso Deidi Chicago nel corsocampagna presidenziale die lacantano perNell’ultima seratacampagna presidenziale dinella città dell’Illinois, circolavano forti rumours sulla presenza di Beyoncè (che ha concesso la sua Freedom divenuta sigla del videocorsa alla Casa Biancacandidata dem) e Taylor Swift. A sorpresa invece, arrivava, accompagnata dallaè accorsa in supporto dell’attuale Vice Presidente Degli Stati Uniti, salendo sulper eseguire What About Us, super hit44enne estratta dall’album Beautiful Trauma.