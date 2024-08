Palacios-Inter trattativa ai dettagli | nerazzurri fiduciosi di definire l’affare – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tomasrappresenta il prescelto della dirigenza dell’per completare il reparto difensivo del club nerazzurro. Da sistemare alcuniprima dell’arrivo del calciatore a Milano. FIDUCIA – Tomase l’sono più vicini al matrimonio. Il difensore argentino ha scelto il club meneghino come prossima destinazione della sua carriera, fiducioso che questa sia la strada giusta per il prosieguo della sua attività agonistica. I, dal canto loro, ritengono di aver individuato l’uomo adeguato per completare la batteria dei braccetti sinistri, nell’ottica di dotarsi di due mancini in grado di difendere con attenzione e di impostare l’azione offensiva dalla retroguardia: Alessandro Bastoni e