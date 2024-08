Operazione Alto Impatto a Nocera | controlli stradali e denunce nella Movida

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Polizia di Stato ha svolto un’” nel comune di, predisposta dal Questore di Salerno a seguito di determinazioni assunte in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata ad implementare istagione estiva nei luoghi di maggiore afflusso della. In particolare sono stati effettuati numerosidurante la serata di ieri lungo le vie della città e in particolarezona dellaper prevenire episodi di violenza in centro. Il servizio è stato posto in essere con posti di controllo in via Atzori, in Piazza Santa Chiara, a confine con Pagani, e nel centro cittadino con impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania.