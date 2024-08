Nunzia De Girolamo non ha retto | la confessione spezza il cuore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 23 agosto 2024) Personaggi tv.De, conduttrice di“Estate in diretta” su Rai 1 ed ex ministro e parlamentare, si è aperta in un’intervista a Monica Setta durante la puntata di “Storie di donne al bivio”. La trasmissione andrà in onda in prima serata martedì 27 agosto su Rai 2. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. ( dopo le foto) Leggi anche: Belen Rodriguez, l’amore con l’ex è rinato? Spunta l’indizio sui social (FOTO) Leggi anche: Perla Vatiero sta con il bellissimo dell’ultima edizione del “GF”? Il gossip impazzaDe, laa “Storie di donne al bivio” Dagli scranni del Parlamento al ministero delle Politiche Agricole fino al mondo della televisione: la vita diDeè caratterizzata da continue evoluzioni.