Morgan | Molti mi odiano senza sapere nulla di me devo essere gay per avere rispetto?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024): “midi me”torna a difendersi sui social, dopofinito nella bufera per il caso che lo vede implicato come presunto stalker dell’ex compagna Angelica, e attaccamezzi termini tutti coloro che lo hanno criticato. In una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante afferma: “Non è normale disprezzare l’umano. Le persone non si possono torturare, maltrattare, privare della dignità civile. Quando un individuo è aggredito e violentemente pestato da una folla invasata, si interviene affinché gli aggressori smettano. Non si fa come state facendo voi, specialmente se avviene nella pubblica piazza, come nel mio caso.