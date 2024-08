L’osteria che continua a cucinare in un container a 8 anni dal terremoto | La vita qui si è trasformata in un surrogato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 agosto 2024) Quando stacca dal turno del pranzo, a pochi giorni dall'ottavoversario dalche il 24 agosto 2016 ha distrutto il paese di Arquata del Tronto, nel piceno, Cristina Diaconu è un fiume in piena. È assai difficile, però, parlare con lei di cucina, anche se il ristorante che gestisce con il marito Salvatore Bracciani è per tanti simbolo di una cultura del cibo capace di valorizzare il territorio montano, di raccontare e allo stesso tempo far crescere una comunità: Osteria del Castello ha apparecchiato i primi coperti il 26 maggio 2018, presso la “cittadella delle Attività” realizzata lungo la via Salaria, a ridotto del quartiere Sae, le soluzioni abitative d'emergenza, di Pescara del Tronto, una delle frazioni di Arquata.